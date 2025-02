Eine unachtsam geöffnete Autotür bringt in Adlershof einen Radfahrer zu Fall. Die Fahrgäste aus dem Wagen flüchten.

Radfahrer bei Verkehrsunfall in Berlin verletzt

Bei einem Unfall in Berlin ist ein Fahrradfahrer zu Fall gekommen. Er erlitt Kopfverletzungen. (Symbolbild)

Berlin - Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick verletzt worden. Der 49-Jährige sei am Freitagabend im Ortsteil Adlershof unterwegs gewesen, als er wegen einer geöffneten Autotür zu Fall kam, teilte die Polizei mit. Er verletzte sich am Kopf und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Der 61-jährige Fahrer eines Fahrdienstleisters habe auf Höhe eines Baumarktes gehalten, um zwei Fahrgäste aussteigen zu lassen. Ein Fahrgast habe dann die Tür in Richtung des angrenzenden Fahrradwegs geöffnet. Den Angaben nach sind die Fahrgäste nach dem Unfall in unbekannte Richtung geflohen.