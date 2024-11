Eine halbe Stunde vor Mitternacht kommt es an einer Kreuzung in Pankow zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Der Radler kommt mit einem Schädel-Hirn-Trauma auf die Intensivstation.

Berlin - Ein Radfahrer ist von einem Auto in Berlin-Pankow erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Ein Auto soll demnach am späten Samstagabend auf der Mühlenstraße unterwegs gewesen sein, um nach links in die Breite Straße abzubiegen.

Als der 21-jährige Autofahrer an der Kreuzung ankam, soll laut Zeugen der 17-jährige Radfahrer vom Gehweg aus mit einem unbeleuchteten Fahrrad die Mühlenstraße überquert haben. Bei dem Zusammenstoß mit dem Wagen erlitt der Radler ein Schädel-Hirn-Trauma und kam auf die Intensivstation eines Krankenhauses.

Die Polizei stellte das Fahrrad und das Auto sicher. Die Mühlenstraße blieb zwischen Florastraße und Breite Straße zunächst bis zum Sonntagmorgen um 1 Uhr gesperrt. Anschließend wurde bis 4 Uhr morgens die Sperrung auf den Abschnitt zwischen Benjamin-Vogelsdorff-Straße und Breite Straße verringert. Auch der Busverkehr war von der Sperrung betroffen. Unfallgutachter rekonstruieren den Hergang.