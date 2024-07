Ein Mann will auf seinem Fahrrad eine Straße überqueren. Plötzlich erfasst ihn ein Auto.

Radfahrer bei Unfall in Zwickau schwer verletzt

Ein Mann wird bei einem Unfall in Zwickau schwer verletzt. (Symbolbild)

Zwickau - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Zwickau schwer verletzt worden. Der 79-Jährige überquerte am Donnerstagnachmittag an einem Fußgängerüberweg die Straße, als er von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.