Berlin - Ein Krankenwagen ist in Berlin mit gelockertem Vorderrad im Einsatz gewesen. Die Besatzung bemerkte am Sonntagnachmittag auf der Großen Hamburger Straße auffällige Fahrgeräusche, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungswagen war auf dem Weg in eine Klinik, an Bord war ein Patient.

Bei der Überprüfung am Krankenhaus stellten sie fest, dass mehrere Radbolzen am Vorderrad gelockert worden waren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.