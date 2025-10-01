Quest the Moon geht als Favorit ins Rennen um den Preis der Deutschen Einheit. Welche Herausforderer könnten ihm am 3. Oktober in Hoppegarten gefährlich werden?

Hoppegarten - Auf der Galopprennbahn Hoppegarten steht zum Saisonfinale noch einmal ein Rennen der Europa-Gruppe auf dem Programm. Am Feiertag des 3. Oktober geht es beim mit 55.000 Euro dotierten 35. Preis der Deutschen Einheit (Gr. III) über die Mitteldistanz von 2.000 Meter.

Zu den Favoriten um die Siegprämie von 32.000 Euro zählt der schon neun Jahre alte Vorjahressieger Quest the Moon. Sein Reiter Rene Piechulek hat das Zuchtrennen dreimal nacheinander gewonnen. „Quest the Moon liegt mir besonders am Herzen“, sagte der aus Dessau stammende 38 Jahre alte Spitzenjockey.

Zu den stärksten Gegnern des Oldies sollten das einstige Derbypferd Delgardo (Eddie Pedroza) und die Stute Santagada (Adrie de Vries) zählen.

Gerhard Schöningh verweist auf ein Novum: „Erstmalig wird dieser Renntag als Premium-Renntag ausgetragen. Jedes der acht Rennen ist mit Preisgeldern von mindestens 15.000 Euro ausgestattet. Insgesamt werden 213.000 Euro ausgeschüttet, ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, sagte der Rennbahn-Eigentümer.