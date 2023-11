Magdeburg - Der künftige Betreiber des Dieselnetzes in Sachsen-Anhalt, die Bahntochter „Start“, will verstärkt Quereinsteiger als Lokführer ausbilden. Damit solle auch der hohe Bedarf an Fachkräften gedeckt werden, teilte der Bildungsdienstleister SBH mit. Die zwölfmonatige Ausbildung beginne im Februar in Halle und Magdeburg.

Die Bahntochter übernimmt ab Ende 2024 das Diesel-Schiennetz, das noch vom privaten Bahnanbieter Abellio betrieben wird. Es umfasst die meisten nichtelektrifizierten Strecken in Sachsen-Anhalt mit rund 9,3 Millionen Zugkilometern im Jahr. Dazu gehören Verbindungen von Magdeburg nach Wolfsburg, in den Harz sowie nach Erfurt oder Goslar.

Der Vertrag sieht vor, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abellio übernommen werden. Unberührt bleibt der Vertrag zum Netz Saale-Thüringen-Südharz, das weiter von Abellio bedient werde.