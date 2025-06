Eberswalde - Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen feiern an diesem Samstag (13.00 Uhr) queere Menschen den zweiten Christopher Street Day in Eberswalde im Nordosten Brandenburgs. Rund eine Woche nach dem gewaltsamen Angriff auf ein Fest für Vielfalt in Bad Freienwalde ist die Polizei verstärkt im Einsatz, um Störungen zu verhindern.

Der brandenburgische Polizeipräsident Oliver Stepien möchte sich vor Ort über die Lage informieren. Die Organisatoren erwarten rund 1.500 Menschen zum CSD. Ganz in der Nähe der bunten Parade trifft sich auch die AfD (15.00 Uhr), die zu einem Sommerfest einlädt.

Rechtsextreme wollen gegen CSD in Berlin-Marzahn demonstrieren

Überschattet wird der CSD zunehmend von Anfeindungen und Übergriffen, denen lesbische, schwule und queere Menschen nach Einschätzung ihres Interessenverbands ausgesetzt sind. Zudem rufen Gruppen junger Rechtsextremisten zu Gegenaktionen auf. Parallel zu einer „Pride Parade“ in Berlin-Marzahn etwa ist am Samstag eine Gegendemonstration aus der rechtsextremen Szene angemeldet.

Mitte Mai war der CSD in Gelsenkirchen kurz vor dem geplanten Start wegen einer abstrakten Bedrohungslage abgesagt worden. Gegen den Regensburger CSD lag ein Drohschreiben vor. Im vergangenen Jahr waren rechte Gruppierungen in Bautzen und Leipzig gegen CSD-Demonstrationen vorgegangen.

Regenbogenfahne angezündet

In Dallgow-Döberitz im Kreis Havelland brannte erst kürzlich eine Regenbogenfahne vor dem Rathaus. In Eberswalde gab es Forderungen aus den Reihen der AfD, solche Fahnen an öffentlichen Gebäuden zu verbieten. Die Veranstalter des zweiten CSD in der Stadt wollen sich nicht einschüchtern lassen. „Jetzt erst recht“, schrieben sie bei Instagram.

Die queere Community will gerade auch auf dem Land in Brandenburg Gesicht zeigen. CSDs sind im Juli noch in Falkensee, Wittenberge, Luckenwalde, Neuruppin, Bad Belzig und Bernau bei Berlin geplant.