Ein Mann im Altenburger Land hat einen schweren Unfall, dessen Folgen er nicht überlebt. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar.

Polizei und Rettungsdienst konnten nichts mehr für den 36-Jährigen tun. (Symbolbild)

Meuselwitz - Ein 36 Jahre alter Mann ist mit seinem Quad bei Meuselwitz (Altenburger Land) tödlich verunglückt. Der Mann war am späten Dienstagabend aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei erklärte. Daraufhin war er gegen einen Zaun geprallt.

Der Fahrer verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.