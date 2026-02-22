Lokalmatador Tom Schultze ist beim Turn-Weltcup an den Medaillenplätzen vorbeigesprungen. Auch für Lea Quaas lief es nicht erfolgreich.

Cottbus - Lea Quaas und Tom Schultze haben beim Turn-Weltcupauftakt in Cottbus die Medaillenplätze verpasst. Quaas belegte in der Lausitz-Arena beim 49. Turnier der Meister auf dem Schwebebalken den fünften Platz, nachdem die 20-Jährige vom TuS 1861 Chemnitz-Altendorf sich als Dritte für das Gerät am finalen Wettkampftag qualifiziert hat.

Lokalmatador Tom Schultze musste sich beim Sprung mit dem siebten und vorletzten Platz begnügen. Der Turner vom SC Cottbus hatte sich als Vierter für den Endkampf qualifiziert.

Lediglich Schönmaier auf Medaillenplatz

Somit konnte lediglich Karina Schönmaier als einzige Deutsche auf das Podium steigen. Die 20 Jahre alte amtierenden Europameisterin musste sich im Sprung-Wettbewerb am ersten Finaltag hinter der unter neutraler Flagge startenden Anna Kalmikowa mit dem zweiten Platz begnügen.

Cottbus ist als Weltcup-Austragungsort bis 2028 gesichert und bildet den Auftakt der Weltcup-Serie. Neben Cottbus finden Weltcup-Wettbewerbe noch in Baku (Aserbaidschan), Antalya (Türkei), Kairo (Ägypten), Osijek (Kroatien) und Doha (Katar) statt.