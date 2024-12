Immer wieder haben es Diebe vor dem Jahreswechsel auch auf Silvesterraketen abgesehen. In Brandenburg geht die Polizei mehreren Fällen nach.

Diebe haben es auf Feuerwerkskörper abgesehen, die vor dem offiziellen Verkaufsstart in Container lagern. (Archivbild)

Cottbus/Wildau - Unbekannte Diebe haben an mehreren Orten in Brandenburg Feuerwerkskörper aus Containern gestohlen. Der offizielle Verkauf von Pyrotechnik für die Silvesternacht beginnt am Samstag.

Wie die Polizei mitteilte, kam es in Wildau und Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald-Kreis) zu Diebstählen von Feuerwerkskörpern. Die Täter hätten auf einer Freifläche aufgestellte Container gewaltsam geöffnet und Pyrotechnik im Wert von mehreren Tausend Euro mitgenommen.

Auch in Cottbus hatten es in der Nacht zum Freitag Kriminelle auf Raketen abgesehen. Dort wurde ebenfalls ein Container aufgebrochen.