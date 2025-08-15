Halle (Saale) - Rund 1.110 Mediziner, Pharmazeuten und Psychotherapeuten in Sachsen-Anhalt starten am Montag in ihre Prüfungen. Geprüft würden angehende Ärztinnen und Ärzte, die sich am Ende des zweiten, fünften und des finalen sechsten praktischen Ausbildungsjahres befinden, teilt das Landesverwaltungsamt in Halle (an der Saale) mit. Nach Bestehen aller Prüfungen kann die Approbation beantragt werden. Jährlich tun dies im Durchschnitt 380 Absolventen in Sachsen-Anhalt, mit ausgewogener Geschlechterverteilung, wie es weiter heißt.

Im vergangenen Jahr haben demnach in Sachsen-Anhalt 348 Medizinerinnen und Mediziner ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Hinzu kommen 101 Absolventen der Pharmazie, 35 Zahnmediziner, 58 Psychotherapeuten und 32 Psychotherapeuten für Kinder- und Jugendliche.