Ein damals 18-Jähriger soll seine Mutter und einen neunjährigen Bruder getötet haben. Drei Geschwister wurden verletzt. Die Tat hatte in Magdeburg für Bestürzung gesorgt - nun beginnt der Prozess.

Prozessbeginn wegen zweifachen Mordes in Magdeburg

Vor dem Magdeburger Landgericht beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 18-Jährigen wegen zweifachen Mordes. (Symbolbild)

Magdeburg - Am Landgericht Magdeburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen jungen Mann, der seine Mutter und einen jüngeren Bruder ermordet haben soll. Daneben soll der damals 18-Jährige versucht haben, auch seine drei weiteren Geschwister zu töten, teilte das Landgericht mit. Laut Anklage führte das fortschreitende Gefühl, nicht genügend Privatsphäre in der gemeinsam mit seinen Geschwistern und seiner Mutter bewohnten Wohnung zu haben, zu der Tat.

Der junge Mann soll im März nachts mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine zum Teil schlafenden Geschwister und die 42 Jahre alte Mutter eingestochen haben. Der Beschuldigte und die Opfer haben laut Polizei einen aserbaidschanischen Hintergrund und besitzen sowohl die türkische als auch die russische Staatsbürgerschaft.