Eine Seniorin wird leblos in ihrem Zimmer in einer Psychiatrie gefunden. Schnell fällt der Verdacht auf einen anderen Patienten. Nun landet der Fall vor Gericht.

Oldenburg/Bad Zwischenahn - Weil er eine Seniorin in einer Psychiatrie getötet haben soll, steht ein 40-Jähriger am Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Oldenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann, der dort Patient war, Totschlag im Zustand der Schuldunfähigkeit vor.

Nach Angaben der Ermittler ging der Mann im Mai in der Karl-Jaspers-Klinik in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) auf die Patientin los. Die 88-Jährige wurde leblos in ihrem Zimmer gefunden. Rettungskräfte versuchten die Frau zu reanimieren - ohne Erfolg. Nach Hinweisen von Zeugen nahm die Polizei den psychisch kranken Mann fest. Er ist seitdem in einer Psychiatrie mit besonderen Sicherheitsstandards untergebracht.

Am ersten Prozesstag sollen laut Gericht fünf Zeugen aussagen - darunter auch Ärzte und Pflegepersonal der Klinik. Gegen die Angestellten der Psychiatrie wird nicht ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein Urteil könnte Ende November fallen.