Prozess gegen selbst ernannten „Commander SHAEF“ beginnt

Oldenburg - Weil er zur Tötung von Menschen aufgerufen haben soll, muss sich ein 55-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, einen Telegram-Kanal mit mehreren Tausend Followern betrieben und darin zwischen April und November 2021 öffentlich die Tötung bestimmter Personen gefordert zu haben. Demnach behauptete er, „Commander“ des Hauptquartiers der alliierten Streitkräfte in Nordwest- und Mitteleuropa (SHAEF) zu sein. Diese Institution wurde allerdings nach dem Ende des 2. Weltkrieges aufgelöst. Der Angeklagte ist in Untersuchungshaft. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.