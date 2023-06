Leipzig - Gut ein Jahr nach ihrem Protest müssen sich fünf Mitglieder der Klimaaktivisten Letzten Generation vor dem Amtsgericht Leipzig verantworten. Verhandelt wird von heute (8.30 Uhr) an wegen des Vorwurfs der Nötigung im Straßenverkehr gegen die drei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 22 bis 31 Jahre. Mit einer Entscheidung wird an diesem Tag nicht gerechnet, es gibt noch einen Fortsetzungstermin am 4. Juli.

Laut Anklage hatten die Klimaaktivisten im morgendlichen Berufsverkehr eine Straße in Leipzig blockiert. Eine Frau und ein Mann hatten an die Straße geklebt, bei anderen Aktivisten hatte die Polizei das verhindert.