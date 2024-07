Ottobock versorgt mit einem neuen Tocherunternehmen künftig auch Menschen in Dänemark mit Prothesen. (Symbolbild)

Duderstadt - Der Prothesenhersteller Ottobock übernimmt das dänische Unternehmen Sahva. Mit der Übernahme des Versorgungsnetzwerks für Orthopädietechnik will das Unternehmen aus dem südniedersächsischen Duderstadt bei Göttingen im dänischen Markt Fuß fassen. Die Übernahme sei zudem Teil der Wachstumsstrategie von Ottobock, teilte das Unternehmen mit.

Sahva beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an mehr als 30 Standorten. Der Jahresumsatz lag 2023 bei circa 40 Millionen Euro. In Skandinavien ist Ottobock bereits in Schweden und Finnland aktiv. Unter den Namen Aktiv Ortopedteknik und Respecta hat das Unternehmen dort 20 beziehungsweise 14 Standorte. „Mit diesem Zukauf machen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Wachstumspfad“, sagte Ottobock-Chef Oliver Jakobi.