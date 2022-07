Protestaktion mit Treckern von Landwirten an A1-Auffahrt

Brinkum - Mit einer Protestaktion haben Landwirte aus Niedersachsen auf ihre angespannte Lage aufmerksam gemacht und Solidarität mit ihren niederländischen Kollegen gezeigt. Rund zwölf Trecker hätten sich am Montagabend im Bereich der Autobahnauffahrt Stuhr-Brinkum versammelt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. An den Traktoren seien Plakate befestigt gewesen. Es sei aber zu keinerlei Verkehrsbehinderungen an der A1 gekommen, weil sich die Landwirte nur auf dem Standstreifen aufgehalten hätten.

In den Niederlanden ist es aus Protest gegen geplante Umweltauflagen zuletzt zu massiven Protesten gekommen. Bauern hatten Autobahnen blockiert und den Verkehr an mehreren Stellen im Land lahmgelegt. Der Präsident des Landvolks Niedersachsen, Holger Hennies, äußerte Verständnis für die Sorgen der Berufskollegen im Nachbarland, auch wenn die Situation in Deutschland eine andere sei. In den Niederlanden richtet sich der Protest gegen Maßnahmen zur Stickstoff-Reduktion, die das Aus für 30 Prozent der Vieh-Betriebe bedeuten könnten.