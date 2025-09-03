Die Bundeswehr soll mehr Soldaten bekommen. Manche halten eine Rückkehr zur Wehrpflicht für erforderlich. Das sorgt für Protest.

Berlin - Nach einer Protestaktion gegen die Wehrpflicht an der Kindertagesstätte des Bundestages ermittelt der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes. Das Gebäude nördlich des Paul-Löbe-Hauses wurde laut Polizei am Dienstagabend mit rotem Gemüsesaft begossen und es wurde ein wehrpflichtkritischer Schriftzug hinterlassen. Vor der Kita stießen Polizeibeamte auf drei Männer im Alter von 17, 19 und 20 Jahren, die mit Pappschildern gegen die Wehrpflicht demonstrierten.

Ob einer von ihnen auch die Kita des Bundestages beschmierte, versucht die Polizei nun herauszufinden. Sie ermittelt nach eigenen Angaben wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund und hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wegen der nicht angezeigten Versammlung.

Der Betrieb der Kita wurde laut Polizei nicht durch die Aktion gestört. Eine Reinigungsfirma konnte Farbe an der Hausfassade und auf dem Gehweg komplett beseitigen, wie es hieß.