Die AfD schwört sich in Brandenburg auf den Wahlkampf-Endspurt ein. Auch wegen einer Gegendemonstration ist die Polizei im Einsatz.

Die Polizei ist bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Neuenhagen bei Berlin im Einsatz - Demonstranten protestieren auf der gegenüberliegenden Seite gegen die Partei.

Neuenhagen - Wenige Tage vor der Bundestagswahl haben Demonstranten bei einer Wahlkampfveranstaltung in Neuenhagen bei Berlin gegen die AfD protestiert. Sie riefen „Nazis raus“, auf einem Plakat stand „Wir sind die Brandmauer“. Die Polizei war am Abend im Einsatz.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Demonstration warteten Menschen einige Zeit in einer Schlange. Sie kamen, um im Bürgerhaus dem AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla zuzuhören. Im Saal jubelten sie ihm zu, es ertönten Sprechchöre mit seinem Namen.

In einer Umfrage zur Bundestagswahl lag die AfD zuletzt in Brandenburg deutlich vorn. Die Partei wird in Brandenburg vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.