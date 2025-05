Mehrere Demonstranten dringen in Berlin-Lichtenberg in ein Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale ein. Sie wollen damit auf einen Missstand des Wohnungsmarkts aufmerksam machen.

Protest an Ex-Stasi-Zentrale - gegen Wohnungs-Leerstand

Aktion in Lichtenberg

rlin - Aus Protest gegen den Wohnungsleerstand in Berlin sind mehrere Menschen in ein leerstehendes Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale eingedrungen. Nach mehreren Stunden verließen sie das Haus in der Ruschestraße im Bezirk Lichtenberg wieder, zum Teil auf eigenen Füßen, andere ließen sich von Polizeibeamten hinaustragen, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Die Räumung sei friedlich verlaufen.

Wie viele Personen sich zeitweise in dem Gebäude aufhielten, konnte die Sprecherin nicht sagen. An dem Haus mit einer großen Glasfassade im Bezirk Lichtenberg hatten sich nach Polizeiangaben zudem 40 bis 50 Unterstützer der Aktion versammelt. Als Motto der Demonstration hätten die Teilnehmer „Leerstand der Stadt“ angegeben. Die Polizei schickte 190 Beamte zu dem Einsatz. Der Eigentümer habe wegen des unbefugten Eindringens Anzeige erstattet.