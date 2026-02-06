Die Dresdner Semperoper ist alljährlich eindrucksvolle Kulisse für eine große Ballnacht. Auf der Bühne stehen internationale Musikstars.

Dresden - Dresden tanzt: Der Semperopernball hat erneut viel Prominenz in das weltberühmte Opernhaus gelockt. Quiz-Moderator Günther Jauch schritt am Freitagabend ebenso über den roten Teppich wie Schauspielerin Iris Berben, ihr Kollege Christian Friedel und Sängerin Stefanie Hertel. Während drinnen unter dem Motto „Film ab!“ die Ballgäste in Smoking und Abendkleid feierten, folgten viele Schaulustige auf dem Theaterplatz an der Außenbühne dem Geschehen. Die Veranstalter hatten angekündigt, dass mehr als 10.000 Gäste in und vor der Oper erwartet werden.

Als Künstler standen die Cellistin Anastasia Kobekina, der Tenor Jonathan Tetelman und die Sächsischen Staatskapelle unter Leitung von Jonathan Darlington auf dem Programm. Zudem wollte Dick Brave - die Rockabilly-Kunstfigur des Popsängers Sasha - samt Band auftreten. Zudem sollten 100 junge Tanzpaare mit einem Walzer die Zuschauer bezaubern.

„Nacht der ganz großen Gefühle“

Durch den Abend führten Moderatorin Annika Lau und „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi. Lau sprach von „einer Nacht der ganz großen Gefühle“, für die die Semperoper eine „Traumkulisse“ biete. Bei dem Ball wurde für Spenden zugunsten des sächsischen Kinderpalliativzentrums der Uniklinik Dresden geworben, das sich der Versorgung schwer kranker Kinder und Jugendlicher verschrieben hat. Ihm sollte auch der Erlös von Blumenarrangements zugutekommen, die Interessierte nach dem Ball am Samstagvormittag in der Schinkelwache gegen eine Spende mitnehmen können.

Die Balltradition in der Semperoper ist lang: In dem nach Plänen von Architekt Gottfried Semper 1871 bis 1878 erbauten Hoftheater gab es erstmals im Februar 1925 einen Ball. Nach elf Ausgaben brach die Tradition 1939 ab. 2006 - also 67 Jahre nach dem letzten Ball in der alten Semperoper - folgte die Neuauflage im rekonstruierten Gebäude. Das Event wird privatwirtschaftlich organisiert.