Berlin - Nach dem US-Angriff auf Iran achtet die Berliner Polizei nach eigenen Angaben besonders aufmerksam auf mögliche Reaktionen in der deutschen Hauptstadt. In der Nacht sei jedoch alles ruhig geblieben, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Eine für Sonntag geplante proiranische Demonstration sei in der Nacht abgemeldet worden. Sie sollte am Vormittag unter dem Titel „Gegen den Krieg – Für Frieden und den Schutz der Zivilbevölkerung in Iran und Israel“ durch das Regierungsviertel führen.

Die USA hatten in der Nacht Atomanlagen in Iran angegriffen. In Berlin hatten am Samstag nach Polizeiangaben 1.300 Menschen gegen die iranische Führung demonstriert. Die Exilgruppe Nationaler Widerstandsrat Iran, die die Demo am Samstag angemeldet hatte, sprach von mehreren Tausend Demonstrierenden.