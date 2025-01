In den Stadträten und Kreistagen in Niedersachsen sind Frauen eher die Ausnahme. Ein Mentoring-Programm soll fast 300 angehenden Politikerinnen den Weg erleichtern.

Hannover - Das Mentoring-Programm „Frau.Macht.Demokratie“ soll mehr Frauen für die niedersächsische Kommunalpolitik gewinnen. Rund 290 angehende Politikerinnen starten dabei heute in Hannover in die erste Projektphase.

Eine der Teilnehmerinnen ist die 65 Jahre alte Rentnerin Inka Behnsen aus Springe (Region Hannover). Sie sagt, sie sei mit dem Rentnerdasein nicht klargekommen: „Das wollte ich Sinn bringend füllen - für mich und eben aber auch für andere Menschen.“

Bisher habe sie der „unterirdische“ Ton im Ortsrat abgehalten, sich stärker zu engagieren, sagte Behnsen. Das könne sich durch das Mentoring-Programm ändern. Unterstützen wird sie auf ihren ersten Schritten in der Politik der Landtagsabgeordnete Brian Baatzsch (SPD).

Engagement und neue Perspektiven

Die Rentnerin nutzt das als Orientierung: „Also ich habe große Sympathien zur SPD, bin aber kein Parteimitglied. Und das ist eben auch noch mal so ein Motivationsfaktor für mich, jetzt mal zu gucken, wie tickt die SPD tatsächlich so, wie wird da gearbeitet?“

Beim Programm können sich Mentee sowie Mentorinnen und Mentoren aller Parteien anmelden, die Mentee können vorab eine Wunschpartei angeben. Es findet bereits zum siebten Mal statt.

Teilnehmerin Behnsen sagt, sie habe sich ihr Leben lang engagiert, ob in der Gewerkschaft oder als ehrenamtliche Richterin am Arbeitsgericht. Auch während ihrer Rente interessiere sie sich für viele Themen, wie Gesundheits- oder Bildungspolitik.

Mentor setzt auf Vielfalt

Brian Baatzsch ist bereits das zweite Mal als Mentor dabei. Frauen und junge Menschen seien zu wenig in der Politik vertreten, sagt er, weshalb er besonders Frauen motivieren möchte, sich in die Politik zu trauen. „Ich nehme durchaus wahr, dass ein hoher Anteil an älteren Herren dazu führt, dass wir viele persönliche Konflikte in den Sitzungen austragen. Ich glaube, wenn wir mehr Frauen wären, dann würde das anders laufen“, sagt der 29-Jährige.

Für die nächsten zwölf Monate wird Behnsen den Landtagsabgeordneten begleitet. „Es ist immer wichtig, die Strukturen darzulegen. Also, wie funktioniert das? Wie sind die Prozesse, die in der Politik gegangen werden, damit man das nachvollziehen kann?“, sagt Baatzsch.

Einblicke in die Kommunalpolitik

Organisiert wird das Mentoring vom Gleichstellungsministerium sowie der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, einem eingetragenen Verein. Ziel sei es, mehr Frauen aller Parteien für die Kommunalpolitik zu gewinnen, „die dann natürlich auch kandidieren und hoffentlich in die Gremien einziehen“, sagte die Leiterin der Vernetzungsstelle, Silke Gardlo. Die nächsten Kommunalwahlen finden 2026 statt. Bisher liege der Frauenanteil in den Kommunen bei circa 20 Prozent.

Nach dem Auftakt in Hannover sind für „Frau.Macht.Demokratie“ drei Rahmenveranstaltungen geplant. Zunächst gehe es darum, dass sich das Tandem kennenlernen kann. Bei der zweiten Veranstaltung werde es inhaltlich konkreter. „Wie funktioniert denn eigentlich Kommunalpolitik? Was muss ich da an Wissen, an Informationen haben?“, sagt die Fachreferentin der Vernetzungsstelle, Annette Wiede. Am Ende soll es eine Abschlussveranstaltung geben. Auch lokale Stammtische sind geplant.

222.000 Euro Förderung

Das Gleichstellungsministerium fördert das Projekt für 2024 und 2025 mit 222.000 Euro. Damit werden die Kosten etwa für die Rahmenveranstaltungen sowie Personal- und Sachkosten gedeckt. Die erste Auflage fand im Jahr 2000 statt. Es sei auch ein Anliegen der verschiedenen Landesregierungen gewesen, das Programm fortzuführen und mehr Frauen zu gewinnen.