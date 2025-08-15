weather regenschauer
  3. Fest: Programm für Brandenburg-Tag in Perleberg steht fest

Fest Programm für Brandenburg-Tag in Perleberg steht fest

In diesem Jahr findet der Brandenburg-Tag in Perleberg statt. Nun steht fest, was die Besucherinnen und Besucher erwartet.

Von dpa 15.08.2025, 13:37
2025 findet der Brandenburgtag in Perleberg statt. (Archivbild)
Perleberg - Knapp einen Monat vor dem Brandenburg-Tag in Perleberg steht nun das offizielle Programm fest. Vom 12. bis 14. September werden in der Prignitzstadt unter dem Motto „Perlenpracht – Mitgemacht!“ über sieben Bühnen, 14 Themenbereiche und zahlreiche Mitmachaktionen bereitstehen, wie die Stadt mitteilte. 

Zum Auftakt am Freitagabend sind eine Party mit mehreren Live-Acts auf der Hagenbühne sowie das Abschlusskonzert „FinaLotte“ der Lotte Lehmann Akademie auf dem Großen Markt geplant. An den Folgetagen präsentieren sich Regionen, Vereine und Initiativen aus dem ganzen Land mit Musik, Theater und Kulinarik. Der Eintritt ist frei. Das vollständige Programm ist online abrufbar.