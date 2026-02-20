Biertrinken für den Klimaschutz? Zumindest spielt braunes Glas bei Bierflaschen eine Rolle. In Freiberg haben Forscher ein Verfahren entwickelt, das braunes Glas umweltfreundlicher macht.

Freiberg - Die Produktion von braunem Glas für Bier- oder Weinflaschen soll bald umweltfreundlicher sein. Forscher der Technischen Universität Bergakademie Freiberg hätten im Labor ein Verfahren entwickelt, bei dem der Ausstoß von CO2 stark reduziert werden könne, teilte die Bergakademie mit. Das Beheizen der Glasschmelzwanne erfolge dabei komplett mit Strom anstelle von Erdgas. So könnten 86 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden. Das entspreche dem jährlichen Kohlendioxid-Ausstoß von etwa 77.000 Haushalten.

Braune Gläser werden vor allem für die Verpackung von Medikamenten und lichtempfindlichen Lebensmitteln verwendet. Zur Herstellung wird ein brauner Farbträger dem Glasgemenge beigemischt. Das Gemenge wird dann bei Temperaturen von bis zu 1.500 Grad Celsius geschmolzen.

„Eine rein elektrische Beheizung der Wanne ist nach aktuellem Stand der Technik noch nicht industriell realisierbar (...)“, hieß es. Man habe aber die Faktoren identifiziert, die bisher verhindert hätten, dass der Farbträger in der Schmelzwanne zuverlässig für die Braunfärbung sorge. Das neue Schmelzverfahren soll nun in Kooperation mit Industriepartnern getestet werden. Das Forschungsprojekt wurde vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.