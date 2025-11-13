Mit einem Transparent auf dem Brandenburger Tor demonstrieren Aktivisten gegen Israel. Die Polizei greift ein – und setzt auf Spezialkräfte.

Berlin - Mehrere Demonstranten sind auf das Brandenburger Tor in Berlin geklettert und haben ein israelfeindliches und propalästinensisches Transparent aufgehängt. Die Polizei sprach von drei Aktivisten, die mit einer Hebebühne auf das Tor gelangt seien. Auf dem Banner war zu lesen „Nie wieder Völkermord – Freiheit für Palästina“.

Die Polizei setzte unter anderem Kletter-Spezialisten einer technischen Einheit ein, sogenannte Höhenretter. Sie kletterten am Mittag in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ebenfalls auf das Tor und nahmen die drei Demonstranten fest, zwei Frauen und einen Mann.

Weitere drei Demonstranten hätten die Hebebühne gesteuert, sie seien ebenfalls festgenommen worden. Dazu musste die Polizei eine Scheibe des Transporters der Hebebühne einschlagen, weil die Demonstranten das Auto nicht wegfahren wollten. 75 Polizisten waren im Einsatz.