Pro Bahn: Sofortprogramm zur Reaktivierung von Bahnstrecken

Oldenburg - Der Fahrgastverband Pro Bahn hat von der künftigen niedersächsischen Landesregierung ein Sofortprogramm zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken gefordert. Die bisherigen Bemühungen im Land, Bahnstrecken zu reaktivieren, seien „leider unzureichend und eignen sich keinesfalls zur Bewältigung der Verkehrswende“, teilte der Fahrgastverband am Sonntag mit. In Niedersachsen wird am 9. Oktober gewählt.

In den vergangenen fünf Jahren seien landesweit nur zwei Bahnstrecken von insgesamt etwa 30 Kilometern Länge reaktiviert worden, beklagte Pro-Bahn-Landeschef Malte Diehl. Dies seien die Strecken Bad Bentheim-Nordhorn-Neuenhaus und die Stichstrecke nach Einbeck. „Wie soll in diesem Tempo eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030, die von der Politik gewünscht wird und umweltpolitisch dringend nötig ist, gelingen?“, fragte er.