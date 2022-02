Prinz von Anhalt will Melanie Müller adoptieren

Magdeburg/dpa/DUR/it - Sechs erwachsene Adoptivsöhne sind dem deutschen Frédéric Prinz von Anhalt offenbar nicht genug. Er wolle weitere drei Adoptionen durchführen, sagte der 78-jährige Wahl-Kalifornier am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Unter anderem wolle er dieses Mal sogar ein Mädchen unter seine Fittiche nehmen. Und dabei handelt es sich um keine Geringere als Melanie Müller, wie die Bild erfuhr.

Bislang adoptierte der Witwer von Hollywood-Schauspielerin und Glamour-Ikone Zsa Zsa Gabor, der selbst keine leiblichen Kinder hat, nur Männer wie etwa den Fußballer Kevin Feucht. Er suche nicht nur einen würdigen Erben für sein Millionenvermögen, sondern vor allem eine Stütze an seiner Seite, sagt der Prinz von Anhalt. Anscheinend hält er Melanie Müller für besonders geeignet. Ihr Management soll dies laut Bild bereits bestätigt haben.

Der Prinz und Melli sollen sich sogar schon persönlich in Los Angeles getroffen haben. "Ich habe Melanie kennengelernt, sie ist ein sehr sympathisches Mädchen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen", sagte der 78-Jährige. Bereits am Wochenende soll der Prinz von Anhalt mit seinen Anwälten die Pläne aushandeln. Schon bald könnte Melanie Müller also die Tochter eines Prinzen sein und Melanie von Anhalt heißen.