Felix Nmecha weicht Fragen zur Premier League charmant aus. Das Spiel in London gegen Tottenham ist für den Fußball-Nationalspieler ein besonderes.

Dortmund - Mit einem Lächeln hat Felix Nmecha auf eine Frage zur englischen Liga als mögliches zukünftiges Karriereziel reagiert. „Ob ich in der Premier League spielen will oder nicht, werde ich jetzt nicht sagen“, sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler vor dem Champions-League-Spiel mit Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur. „Ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen und ich diesen besonderen Tag hoffentlich genieße.“

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler ist in England aufgewachsen und wurde bei Manchester City ausgebildet. Sein Bruder Lukas Nmecha spielt bei Leeds United.