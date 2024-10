Berlin - Die Mitbegründerin von Fridays for Israel, Clara von Nathusius, wird für ihr Engagement ausgezeichnet. Von Nathusius bekomme den Preis für Zivilcourage gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Rassismus, wie der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas e.V. mitteilte. Die Initiative setzt sich für die Sicherheit jüdischer Schüler und Studierender sowie gegen Antisemitismus ein.

Der Förderkreis würdigte von Nathusius' „Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus“. Sie habe sich bereits in jungen Jahren aktiv in gesellschaftliche Debatten eingebracht und habe sich nie gescheut, den Dialog zu suchen. Dafür stehe beispielhaft die Mitbegründung der Initiative Fridays for Israel. „Clara von Nathusius hat damit auf eindrucksvolle Weise gezeigt, wie viel Wirkung einzelne Personen in unserer Gesellschaft – sowohl analog als auch digital – haben können.“

Der Preis soll im Rahmen eines Charity-Dinners am Samstag im Adlon verliehen werden. Ziel der Veranstaltung sei es, durch Spenden die Erweiterung der Sammlung von Lebensgeschichten zu finanzieren. Die Biografien erinnerten an die ermordeten jüdischen Männer, Frauen und Kinder des Holocausts, teilte der Förderkreis mit.