Dresden - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das zweite Spiel hintereinander gegen den Dresdner SC verloren. Das Team von Riccardo Boieri unterlag zehn Tage nach der glatten Drei-Satz-Niederlage in der sächsischen Landeshauptstadt mit 1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 16:25).

Anders als zehn Tage zuvor startete Potsdam diesmal in Bestbesetzung in die Partie und lieferte dem Gastgeber von Beginn an einen engen Schlagabtausch mit zahlreichen langen Ballwechseln. Zwischenzeitlich konnten sich die Schützlinge von Riccardo Boieri vor 2.945 Zuschauern mit drei Punkten absetzen, doch der DSC glich zum 19:19 aus und es ging im Gleichschritt in die Crunchtime, in der sich die Gäste mit besserer Durchschlagskraft im Angriff knapp behaupteten.

Im zweiten Abschnitt legten die DSC-Damen eine Schippe drauf und setzten sich schnell mit druckvollen Aufgaben, einer Steigerung in Angriff und Abwehr auf 12:4 und 20:13 ab. Doch Potsdam kam mit einer Aufschlagserie von Danielle Harbin auf drei Punkte heran. Am Ende ließ sich Dresden den Satzausgleich nicht mehr nehmen.

Auch im dritten und vierten Abschnitt blieb das Spiel zunächst ausgeglichen, dann aber fanden die Gastgeberinnen die besseren Lösungen im Angriff, während sich die Potsdamerinnen gegen die starke Block- und Feldabwehr der DSC-Damen schwertaten, kontinuierlich zu punkten. Nach 95 Minuten war die Niederlage besiegelt.