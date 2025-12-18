Drei Meistertitel in Folge: Die Potsdam Royals räumen ab und werden dafür geehrt. Wer setzt sich in den Einzelkonkurrenzen durch?

Potsdam - Die Potsdam Royals sind zu Brandenburgs Team des Jahres gewählt worden. Die American Footballer, die in diesem Jahr zum dritten Mal nacheinander die deutsche Meisterschaft gewonnen hatten, setzten sich vor dem Kanu-Duo des KC Potsdam, Jacob Schopf und Max Lemke, sowie dem deutschen Judo-Mannschaftsmeister UJKC Potsdam durch.

Die Wahl wurde unter Brandenburgs Sportjournalisten durchgeführt. „Das ist natürlich eine schöne und tolle Anerkennung für die Leistung der Mannschaft und des Vereins insgesamt. Das ist auch eine Bestätigung für unseren ganzen Sport“, sagte Royals-Trainer Michael Vogt in einer Mitteilung des Landessportbundes Brandenburg.

Zuvor war bereits bekanntgeworden, dass bei den Frauen Bob-Anschieberin Deborah Levi vom SC Potsdam Sportlerin des Jahres ist. Para-Schwimmer Josia Topf setzte sich bei den Männern durch. Die Sportler werden im Rahmen des „Jahresempfangs 2026 des Sportlandes Brandenburg“ am 16. Januar 2026 im „Haus des Sports“ in Potsdam geehrt.