An einer Haltestelle in Leipzig steht ein Automat für Tickets für Bahn, Bus und S-Bahn der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) und des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV).

Halle/Leipzig - Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) zieht nach Einführung einer neuen Ticket-App ein positives Fazit. Fahrgäste kauften Tickets zunehmend digital und bargeldlos, teilte MDV-Geschäftsführer Steffen Lehmann mit. In den ersten 100 Tagen, in denen die neue App im gesamten Verkehrsverbund genutzt werden konnte, seien 1800 neue Nutzer dazu gekommen.

Mit der App „Fairtiq“ will der Verbund digitale Ticketlösungen für rund 2,1 Millionen Menschen im MDV-Gebiet erweitern. Per Standortermittlung erkennt die App nach Angaben der Verkehrsbetriebe den Reiseweg und bucht entsprechend den passenden Tarif. Vor vier Jahren sei die App in Halle gestartet und erprobt worden. Im Dezember sei sie dann im gesamten Verkehrsverbund gestartet. Der MDV umfasst den Großraum Halle/Leipzig, sowie die umliegenden Landkreise in Sachsen und Sachsen-Anhalt.