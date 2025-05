Den vakanten Posten des Regierungssprechers soll eine Polizistin aus Süd-Brandenburg übernehmen. Sie gilt als klar in der Ansprache. Wird Woidke mit ihr wieder stärker die Öffentlichkeit suchen?

Potsdam - Die Polizistin Ines Filohn wird neue Sprecherin der SPD-BSW-Regierung in Brandenburg. Sie werde Anfang Juni ihre neue Arbeit aufnehmen, teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit. Sie beerbt den langjährigen Woidke-Vertrauten Florian Engels, der vor wenigen Tagen vom MP vor die Tür gesetzt wurde. Engels soll Medienberichten zufolge kritisiert haben, dass eine professionelle Pressearbeit kaum noch möglich sei und Vorschläge für Veränderungen nicht umgesetzt worden seien.

„Mit ihr wird erstmals seit der Neugründung Brandenburgs eine Frau für die Regierung sprechen“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) laut einer Mitteilung der Staatskanzlei. Sie sei „eine ausgesprochen erfahrende und kompetente Sprecherin“, die er seit vielen Jahren kenne.

Die 64-jährige Filohn war zuvor 14 Jahre als Sprecherin der Polizeidirektion in Cottbus tätig. Sie gilt als hemdsärmelig, nüchtern und gradlinig in der Kommunikation. Ihr Wechsel in die Politik ist durchaus überraschend.

Filohn ist anders als ihr Vorgänger Engels nicht als Netzwerkerin bekannt. Es bleibt abzuwarten, ob Woidke mit ihr seine Öffentlichkeitsarbeit wieder intensiviert. Zuletzt hatte er kaum öffentliche Termine wahrgenommen. Engels kritisierte diesen Zustand und flog auch deshalb raus.