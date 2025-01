Polizist wegen Korruptionsverdachts in Untersuchungshaft

Hannover - Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall sitzt ein niedersächsischer Polizist in Untersuchungshaft. Der Oberkommissar soll wiederholt im Dienst Geld angenommen haben, teilte die Staatsanwaltschaft Hannover heute mit. Bereits in der Nacht zum 6. Januar seien er sowie ein Hauptkommissar festgenommen worden. Der Hauptkommissar kam auf freien Fuß, befindet sich den Ermittlern zufolge aber nicht im Dienst. Gegen beide sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden.

Der Fall habe nichts mit dem ebenfalls wegen Korruptionsverdachts in Untersuchungshaft sitzenden Staatsanwalt aus Hannover zu tun, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover der dpa. Dies bestätigte auch das niedersächsische Innenministerium.

Die Ermittlungen gegen die beiden Polizisten waren Thema im Innenausschuss des niedersächsischen Landtags. „Die Korruptionsvorwürfe gegen zwei Polizeibeamte aus Hannover werfen einen weiteren Schatten auf die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen“, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion, Carina Hermann.