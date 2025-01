Berlin - Der Berliner Polizist, der in der Silvesternacht lebensgefährlich verletzt wurde, ist bei der Entlassung aus dem Krankenhaus von seinen Kollegen empfangen worden. Gemeinsam mit seiner Familie und Freunden habe die Einsatzhundertschaft den verletzten Cem vor dem Krankenhaus begrüßt, teilte die Polizei im Portal X mit.

Auf zwei Fotos ist zu sehen, wie der in einem Rollstuhl sitzende Polizist mit einem Blumenstrauß begrüßt und umarmt wurde. Er sei dann mit einem Mannschaftswagen nach Hause gefahren worden.

Der Polizist wurde Silvester gegen Mitternacht in Prenzlauer Berg durch die Explosion einer Kugelbombe nahe seinem Bein so schwer verletzt, dass er viel Blut verlor und ohne schnelle Hilfe in akuter Lebensgefahr gewesen wäre. Nach einem Bericht der „B.Z.“ wurde die Wade des 34-Jährigen aufgerissen. Mehrere Operationen waren nötig.