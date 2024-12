Polizisten nehmen in Stelle einen Unfall auf. Kurze Zeit später passiert dort der nächste Unfall – auch ein Polizist ist betroffen.

Gleich zwei Unfälle muss die Polizei in der Lüneburger Straße in Stelle aufnehmen. (Symbolbild)

Stelle - Ein Polizist ist bei einer Unfallaufnahme in Stelle (Landkreis Harburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Am Freitagnachmittag habe ein 84-Jähriger mit dem Wagen den 27 Jahre alten Polizisten angefahren, teilte die Polizei mit. Der Beamte wurde demnach ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer sei am vorherigen Unfall nicht beteiligt gewesen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.