Berlin - Nach einer Massenschlägerei am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist ein Polizist mit einer Holzlatte verletzt worden. Am U-Bahnhof an der Reichenberger Straße bemerkten Polizisten am Montag gegen 17.30 Uhr etwa 15 Menschen in einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Um die Schläger zu trennen, sprühte die Polizei mit Pfefferspray und zerstreute die Beteiligten.

Festgenommener wegen mehrerer Delikte polizeibekannt

Ein 33-jähriger Mann schlug bei seiner Flucht mit einer Holzlatte laut Polizei in Richtung eines Polizisten und traf ihn an der Hand. Die Beamten hinderten den Mann demnach mit weiteren Sprühstößen an der Flucht. Der bereits wegen mehrerer Delikte am Kottbusser Tor bekannte Verdächtige leistete bei seiner Festnahme massiven Widerstand.

Ein Sanitäter behandelte bei dem Festgenommenen eine Platzwunde am Kopf, die er in der Schlägerei erlitten hatte. Auch der verletzte Polizist wurde behandelt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen.