Ein Polizeiwagen fährt mit Blaulicht und Martinshorn, doch ein Autofahrer hält nicht an. Die Wagen prallen aufeinander. Wenig später wird das Polizeifahrzeug von einem Viehtransporter gerammt.

Löningen - Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Polizeiwagen auf der Bundesstraße 68 in Richtung Löningen im Landkreis Cloppenburg mit einem Auto zusammengestoßen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und fuhr mit Sonderrechten über eine Kreuzung. Der Fahrer eines anderen Autos, der für seine Strecke Grün hatte, fuhr auch über die Kreuzung, obwohl der Polizeiwagen Vorrang hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Polizist und eine Polizistin leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte beide zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.

Kurz nach dem Zusammenstoß kam es zu einem weiteren Unfall, wie die Sprecherin berichtete. Demnach regelte eine Polizeistreife den Verkehr und wies den Fahrer eines Viehtransporters an, an dem beschädigten Polizeiauto vorbeizufahren. Dabei hielt der Lkw-Fahrer zu wenig Abstand und beschädigte die Rückseite des Polizeiautos. Der Aufforderung, den Kreuzungsbereich zu verlassen und dann anzuhalten, kam der Mann nicht nach. Der Polizeisprecherin zufolge fuhr er mit dem Viehtransporter davon. Die Polizei fuhr hinterher, hielt den Transporter an und ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Lastwagenfahrer.