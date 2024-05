Dresden - Mit landesweiten Kontrollen hat die Polizei am Donnerstag auf sächsischen Straßen nach Kriminellen gesucht. „Wir setzen mit diesem zweiten Fahndungs- und Kontrolltag in kurzer Folge unser neues landesweites Fahndungskonzept weiter um“, sagte Innenminister Armin Schuster (CDU) am Donnerstag. Mit der Aktion will die Polizei den Fahndungs- und Strafverfolgungsdruck auf regional und überregional handelnde Täter erhöhen.

„Künftig soll ein viertes Fahndungs- und Kompetenzzentrum in Dippoldiswalde aufgebaut werden“, sagte Schuster weiter. Das bisherige Zentrum in Bautzen soll nach Görlitz umziehen und damit näher in den Grenzraum. Die anderen beiden Zentren befinden sich in Chemnitz und Plauen.

Zudem sollen mit der Einrichtung einer trinationalen operativen Polizei-Dienststelle gemeinsam mit Polen und Tschechien verstärkt die grenzüberschreitende Kriminalität und die Schleusungskriminalität in den Blick genommen werden. Schuster zufolge stellt die Bundespolizei täglich rund 30 Fahndungstreffer in der Grenzregion fest.