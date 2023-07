Meißen - Mutmaßliche Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben am Dienstag in Meißen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am Nachmittag ging ein Notruf ein, demzufolge zwei Unbekannte eine Waffe abfeuerten, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Die Polizei rückte mit 30 Kräften an, darunter auch sogenannte LebEl-Kräfte für lebensbedrohliche Einsatzlagen. Sie suchte die Umgebung ab, konnte jedoch keine Verdächtigen ausfindig machen. Es wurden allerdings drei Hülsen sichergestellt, die offenbar von einer Schreckschusswaffe stammen, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und sucht nach Zeugen.