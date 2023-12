Polizeieinsatz in Erstaufnahmeeinrichtung: Mann in Gewahrsam

Suhl - In der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl ist ein 25 Jahre alter Bewohner in Gewahrsam genommen worden. Es bestehe der Verdacht der Erpressung, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der Mann sei mit einem Cuttermesser am Samstag von Zimmer zu Zimmer gegangen und habe Geld oder Wertgegenstände erpressen wollen. Verletzt wurde niemand. Möglicherweise stand der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, das werde noch untersucht. Nach Polizeiangaben wurde ein vorläufiger Haftbefehl erlassen, der Mann soll noch einem Haftrichter vorgeführt werden, wie es am Sonntag hieß.