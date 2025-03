Einen kuriosen Polizeieinsatz hat es am Dienstag im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße gegeben.

Neustadt/Weinstraße. - Ein kurioses Bild hat sich am Dienstag der Polizei in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz geboten. Auf einer Streifenfahrt am frühen Nachmittag mussten die Beamten einen Renault Twingo anhalten.

Lesen Sie auch: Die schrägsten Einsätze der Polizei 2024

Der Grund: Aus dem offenen Dach des Autos ragten mehrere rund drei bis vier Meter hohe Bambussträucher. Der 35-jährige Fahrer wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die ungewöhnliche Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war.

Wegen dieser kuriosen Ladung wurde am Dienstag ein Autofahrer von der Polizei angehalten. Foto: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Gegenüber "Tag24" sagte ein Polizeisprecher, dass der Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim die Pflanze in einem nahe gelegenen Baumarkt im Angebot gekauft habe. Bambus sei aber "ein sehr leichtes Gebilde" und wehe im Wind.

Lesen Sie auch: Kurioser Polizeieinsatz: Wie Diebe ein 30 Meter langes Baugerüst bei Zerbst stehlen konnten

Mann erhält Polizeieskorte bis nach Hause

Der Transport im Auto sei daher ohne ordentliche Sicherung nicht unproblematisch, so der Polizist. Eine vier Meter hohe Ladung ist nicht pauschal verboten - müsse aber ordentlich gesichert sein.

Lesen Sie auch: Anwohnerin überrascht: Plötzlich steht ein Hängebauchschwein auf dem Garagendach

Die bizarre Aktion ging für den 35-Jährigen allerdings glimpflich aus. Wegen des Verstoßes gegen die Ladungssicherung musste er lediglich ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro zahlen. Außerdem wurde er von der Polizei mit seinem Bambus noch bis nach Hause eskortiert.