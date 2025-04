Um Mitternacht fallen Schüsse. Ein Mann stirbt auf dem Gelände einer Tankstelle in Bremen. Zuvor werden am Samstag in Stuhr zwei Männer aus einem fahrenden Auto beschossen. Gibt es einen Zusammenhang?

Bremen - Ein 32-Jähriger ist auf dem Gelände einer Tankstelle in Bremen erschossen worden. Der Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Auf das Opfer sei mehrfach geschossen worden, sechs Schüsse hätten ihn getroffen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann sei polizeibekannt, er sei strafrechtlich vielfältig in Erscheinung getreten und verurteilt worden.

Anwohner hörten im Stadtteil Woltmershausen gegen Mitternacht Schüsse und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden den stark blutenden Mann und leisteten Erste Hilfe. Aber auch ein Notarzt konnte nichts mehr für den 32-Jährigen tun. Die Tankstelle war zum Zeitpunkt der Tat geschlossen. Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft werten die Ermittler Videomaterial aus und befragen Zeugen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Ermittler prüfen aber, ob es einen Zusammenhang mit den Schüssen in Stuhr am Samstagnachmittag gibt. Zwei Männer waren durch Schüsse aus einem fahrenden Auto schwer verletzt worden. Die 54 und 67 Jahre alten Opfer standen zusammen mit Freunden auf einem Grundstück in Gehwegnähe und wurden an den Beinen getroffen. Die Polizei geht von einem Tötungsversuch aus. Dem oder den Tätern gelang die Flucht.