Die Polizei in Bremen will Autofahrer und Autofahrerinnen dazu bringen, in der Nähe von Schulen langsam und rücksichtsvoll zu fahren. Ziel ist die Sicherheit der Schulkinder im Straßenverkehr zu erhöhen.

Bremen - Kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres werden in der Stadt Bremen Banner angebracht. Sie tragen Aufschriften wie „Vorsicht! Schulbeginn! Rücksicht!“ und „Achtung Schulbeginn!“. Sie richten sich an die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Die Polizei will sie dazu bringen, in der Nähe von Schulen langsam und rücksichtsvoll zu fahren. Ziel ist die Sicherheit der Schulkinder im Straßenverkehr zu erhöhen.

Insgesamt werden 70 Schulwegbanner angebracht, wie die Polizei Bremen mitteilte. Die Behörde plant in den kommenden Wochen außerdem präventive Verkehrskontrollen, darunter Geschwindigkeitsmessungen. Auch damit soll die Sicherheit rund um die Schulen verbessert werden. Die Sommerferien enden in Bremen am Freitag, dem 2. August.