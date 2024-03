Gerne präsentieren Tuner ihre Schmuckstücke auf vier Rädern. Verbaut sind an den Autos jedoch auch unerlaubte Dinge. Treffen der Szene will die Polizei deshalb verstärkt kontrollieren.

Polizei will an „Carfreitag“ verstärkt kontrollieren

Magedburg - Um rechtliche Vorschriften zu prüfen, will die Polizei am Freitag verstärkt Autoliebhaber mit getunten Fahrzeugen kontrollieren. „Niemand hat etwas gegen teilweise aufwendig umgestaltete Fahrzeuge. Jedoch gilt: Nicht alles, was verbaut werden kann, ist auch erlaubt“, erklärte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang vor dem in Anlehnung an den Freitag vor Ostern genannten „Carfreitag“. Am Osterwochenende seien unter anderem im Harz - etwa an der Rappbodetalsperre - Treffen der Szene geplant.

Es gehe um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, sagte die CDU-Politikerin. „Die Bilanz der Kontrollen aus dem letzten Jahr unterstreicht die Notwendigkeit, dass die Polizei intensiv kontrolliert.“

So seien 2023 allein in Blankenburg (Landkreis Harz) 350 Fahrzeuge kontrolliert worden, bei 153 habe es etwas zu beanstanden gegeben. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 146 Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet worden. Bei 24 Fahrzeugen seien die Mängel so erheblich gewesen, dass sie nicht mehr betrieben werden durften, hieß es. In 15 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.