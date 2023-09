Sömmerda - Die Polizei hat im Landkreis Sömmerda nach mehreren Wildunfällen zu Vorsicht aufgerufen. Allein am Samstagabend seien drei Unfälle im Landkreis bekannt geworden, bei denen Wildtiere beteiligt gewesen waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. „Nehmen Sie Wild am Fahrbahnrand oder im Lichtkegel wahr, bremsen Sie ab und schalten das Fernlicht aus“, so der Rat der Polizei für Fahrten bei Dämmerung und Dunkelheit. Zudem sollte bedacht werden, dass meistens mehrere Tiere aufeinander folgten, wenn diese die Straße überqueren.

Als Grund für die Häufung von Wildunfällen nannten die Polizei die Jahreszeit: Im Herbst kommt es erfahrungsgemäß häufiger zu Unfällen mit Rehen und anderen Wildtieren. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes sind Berufspendler dann morgens und abends eher in der Dämmerung unterwegs, wenn auch die Tiere aktiv sind.