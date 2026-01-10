Polizei und Behörden raten dringend davon ab, zugefrorene Seen in Sachsen-Anhalt zu betreten. Warum das Eis oft trügerisch ist und welche Risiken bestehen.

Zugefrorene Seen und Teiche sind verlockend - aber auch gefährlich. (Symbolbild)

Magdeburg - Polizei und Behörden warnen vor dem Betreten von zugefrorenen Seen und Teichen in Sachsen-Anhalt. „Das Eis wird schnell unterschätzt und ist oftmals zu dünn“, teilte die Polizei Magdeburg mit.

Das Betreten und Schlittschuhfahren sei grundsätzlich verboten und lebensgefährlich. Auch Behörden, wie etwa die Stadt Schönebeck, hatten in den vergangenen Tagen vor dem Betreten der Eisflächen gewarnt.