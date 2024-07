Ostsee-Urlauber werden derzeit reihenweise Opfer von Dieben. Sie haben es besonders auf Ferienhäuser in Dierhagen und Ahrenshoop abgesehen.

Ostsee-Urlauber im Visier: Diebstahl-Serie an beliebten Ferienorten - so sehen Täter aus

Ahrenshoop/Dierhagen/DUR. - Zu einer Diebstahl-Serie kommt es derzeit in beliebten Ferienorten an der Ostsee, wie die Polizei meldet. Ins Visier werden offenbar gezielt Urlauber ausgemacht.

Was ist geschehen? Bereits am 3. Mai bemerkte eine 60 Jahre alte Frau im Garten ihres Ferienhauses in Dierhagen einen etwa gleichaltrigen, kräftigen Mann mit weißem Hemd und roter Jacke, der vorgab, einen Schlüssel zu suchen. Sie wollte helfen, dabei sei vermutlich ihre Geldbörse gestohlen worden.

Weitere Fälle sollen über den Sommer hinzugekommen sein: Aus einem weiteren Ferienhaus in Dierhagen wurden Hunderte Euro gestohlen und aus einem anderen Ferienhaus im selben Ort zwei E-Bikes und eine Solaranlage vom Dach.

Diebe schlagen bei Urlaubern in Ahrenshoop und Dierhagen an der Ostsee zu

Auch in Ahrenshoop schlugen Diebe bei Touristen zu: Mal klauten Diebe aus einer unverschlossenen Wohnung diverse Papiere, Geldkarten, Schmuck und Bargeld, ein anderes Mal eine Handtasche in demselben Ferienhaus. Aus weiteren Ferienhäusern im Ort kamen mehrere Geldbörsen abhanden.

In diesen Zusammenhängen wird folgender Mann gesucht:

30-50 Jahre alt

kurze, dunkle Haare

kräftige Figur

blaue Jacke, blaues Shirt und dunkle Hose

spricht akzentfreies Hochdeutsch

Die Polizei ermittelt und rät Urlaubern, wachsam zu sein und stets die Tür hinter sich abzuschließen. Auch gekippte Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten verhindert und niemals Schlüssel von außen an die Tür gesteckt werden.