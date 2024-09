Am frühen Morgen brennt am Barleber See ein Wohnwagen. Nicht zum ersten Mal. Die Polizei vermutet eine Serie.

Barleben - Die Polizei ermittelt nach einem Brand auf einem Campingplatz in Barleben wegen des Verdachts der mehrmaligen Brandstiftung. In der Nacht zum Mittwoch brannte auf dem Platz am Barleber See im Landkreis Börde ein Wohnwagen. Es würden auch mögliche Zusammenhänge zu vorhergehenden Bränden dort geprüft, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.

Verletzt wurde bei dem Brand am frühen Morgen niemand, der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben im unteren vierstelligen Bereich. Bei den Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz, ein Tatverdächtiger wurde aber nicht gefunden. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.